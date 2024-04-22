Лысеть можно стильно: какие прически подходят мужчинам с алопецией

Ранняя потеря волос может стать настоящим испытанием для мужчин, ведь она не только влияет на внешность, но может негативно повлиять на самооценку. Существует множество стильных и практичных причесок, которые помогут вам скрыть утончение волос и подчеркнуть ваши лучшие черты.

Стилисты в комментарии augustman.com посоветовали мужчинам, которые сталкиваются с алопецией, не стесняться обращаться к парикмахерам за советом по выбору лучшей стрижки, которая поможет скрыть выпадение волос.

10 лучших причесок для лысеющих мужчин:

1. Короткая стрижка с четкой линией волос: эта стрижка подходит для мужчин с прямыми волосами, которые хотят подчеркнуть свое мужество. Попросите парикмахера сделать четкую линию волос, а остальную верхушку выбрить.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/Drake Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/Drake

2. Высокий подрез с заглаженной верхней частью: эта прическа визуально приподнимает лоб, делая лицо более вытянутым. По бокам волосы коротко побриты, а на макушке остается немного длины, которую можно зачесать назад.

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Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/AP Dhillon Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/AP Dhillon

3. Плоский помпадур с зауженными боками: этот вариант помпадура подходит для мужчин, которые хотят иметь чуть больше длины на макушке. По бокам волосы коротко побриты, а сверху они немного длинные и зачесанные назад.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/Вики Каушал Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/Вики Каушал

4. Фирменный образ принца Уильяма: эта стрижка является классикой и подходит для мужчин всех возрастов. Она оставляет немного длины сверху, сохраняя короткие бока.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/@Princewilliambr Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/@Princewilliambr

5. Взъерошенная бахрома: этот трендовый вариант стрижки прекрасно подходит для сокрытия алопеции. Волосы на макушке немного длинные и небрежно уложенные.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/Семь Клафлин Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/Семь Клафлин

6. Художественная передняя накладка с боковым эффектом: эта прическа сочетает элегантность и стиль. Она зрительно увеличивает лоб и скрывает истончение волос.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/Адам Левин Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/Адам Левин

7. Крутая стрижка с густой бородой: Густая борода может стать отличным дополнением к короткой стрижке. Это сочетание подчеркнет ваше мужество и харизму.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/Вират Коли Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/Вират Коли

8. Легкие выдвинутые вперед шипы: Эта прическа в стиле Дэвида Бекхэма придает образу динамичности и сексуальности. Для ее создания вам понадобится текстурующий крем и лак для волос.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/Дэвид Бекхэм Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/Дэвид Бекхэм

9. Элегантный combover: Эта прическа сочетает в себе классику и современность. Ее можно сделать с помощью выцветания бритвы, что подчеркнет четкую линию волос.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/Криштиану Роналду Стрижки для чоловіків, що лисіють. Источник: Instagram/Криштиану Роналду

10. Обнаженная голова: Если истончение волос значительно, не бойтесь побриться наголо. Это смелый и стильный вариант, который подчеркнет вашу уверенность в себе.

Лысый мужчина. Источник: Ketut Subiyanto/pexels.com Лысый мужчина. Источник: Ketut Subiyanto/pexels.com

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