Любимое блюдо Франка: Как приготовить засыпанную капусту

Засыпанная капуста – это традиционное украинское блюдо, которое готовится из квашеной капусты, пшена и сметаны. Она проста в приготовлении и имеет насыщенный вкус.

Для более насыщенного вкуса можно добавить в капусту с пшеном мелко нарезанную зелень. Если вы хотите, чтобы блюдо было более пикантным, добавьте к нему немного чеснока или перца чили. Засыпанную капусту можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Рецептом поделились на сайте noviydoctor.

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Ингредиенты

1 кг квашеной капусты

1/2 стакана шлифованного пшена

1 яйцо

100 г сметаны

3 луковицы

Соль и перец по вкусу

Приготовление

Квашеную капусту хорошо промойте и отожмите. Мелко нарезать и варить в подсоленной воде в течение 15 минут. Пшено засыпьте кипятком и оставьте на 15 минут. Затем слейте жидкость. Взбейте яйцо с пшеном. Засыпьте пшено с яйцом на варящуюся капусту. Не перемешивайте, пока пшено не разбухнет полностью. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде. Добавьте сметану и хорошо перемешайте. Добавьте обжаренный лук и сметану в капусту с пшеном. Посолите и поперчите по вкусу. Варите еще 10 минут до готовности.

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