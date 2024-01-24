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Любимое блюдо Франка: Как приготовить засыпанную капусту

Игорь Романько

Как сделать засыпанную капусту с яйцом

Засыпанная капуста – это традиционное украинское блюдо, которое готовится из квашеной капусты, пшена и сметаны. Она проста в приготовлении и имеет насыщенный вкус.

Для более насыщенного вкуса можно добавить в капусту с пшеном мелко нарезанную зелень. Если вы хотите, чтобы блюдо было более пикантным, добавьте к нему немного чеснока или перца чили. Засыпанную капусту можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Рецептом поделились на сайте noviydoctor.

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Ингредиенты

  • 1 кг квашеной капусты
  • 1/2 стакана шлифованного пшена
  • 1 яйцо
  • 100 г сметаны
  • 3 луковицы
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. Квашеную капусту хорошо промойте и отожмите. Мелко нарезать и варить в подсоленной воде в течение 15 минут.
  2. Пшено засыпьте кипятком и оставьте на 15 минут. Затем слейте жидкость.
  3. Взбейте яйцо с пшеном.
  4. Засыпьте пшено с яйцом на варящуюся капусту. Не перемешивайте, пока пшено не разбухнет полностью.
  5. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде. Добавьте сметану и хорошо перемешайте.
  6. Добавьте обжаренный лук и сметану в капусту с пшеном. Посолите и поперчите по вкусу.
  7. Варите еще 10 минут до готовности.

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