Любители морепродуктов будут в восторге: рецепт мексиканского коктейля из креветок
Это блюдо – настоящий гастрономический гибрид, сочетающий в себе лучшие качества сытной закуски и освежающего напитка. Она напоминает безалкогольную версию культовой "Кровавой Мэри", но с особым тропическим акцентом – нежными, сочными креветками.
Coctel de Camarones можно наслаждаться по-разному: хрустящими кукурузными чипсами начес, погружаясь в его богатый аромат и вкус, или изысканно подбирая кусочки креветок и авокадо с помощью вилки, ценя каждую грань его многогранного букета. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты (12 порций)
– 450 г креветок
- соль по вкусу
- 1 красная луковица
- 1 огурец
- 1 стебель сельдерея
- 1 перец халопеньо
- 400 г томатов
- 1/2 стакана кетчупа
- 1/4 стакана свежей кинзы
- 2 столовые ложки сока лайма
- Соус Табаско по вкусу
- 1 авокадо
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Приготовление:
- Очистите сырые креветки.
- Налейте в кастрюлю холодную воду, посолите, добавьте панцири и головы креветок и доведите до кипения. Отцедите бульон в отдельную кастрюлю и сварите в нем креветки в течение 2-3 минут. Выньте креветки, оставив бульон.
- Половину креветок нарежьте большими кусочками, оставив вторую половину целиком.
- Положите измельченные креветки в миску, добавьте нарезанный лук, огурец, сельдерей, халапеньо и томаты. Приправьте кетчупом, добавьте кинзу, сок лайма и соус Табаско. Аккуратно перемешайте.
- Понемногу добавляйте охлажденный креветочный бульон к смеси, пока она не приобретет нужную консистенцию (примерно один стакан жидкости).
- Перед подачей посолите по вкусу, добавьте острый соус и аккуратно перемешайте с измельченным авокадо. Выложите целые креветки сверху.
- Подавайте Coctel de Camarones в бокалях или небольших мисочках, украшенных хрустящими чипсами из тортильи.
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