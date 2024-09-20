Любовь на одну ночь: знаки зодиака, которые не ищут долгих отношений

У каждого есть собственный нрав в любви и отношениях, однако существуют мужчины, для которых идеальные отношения – всего на одну ночь. Астрологи поделились несколькими знаками зодиака, предпочитающими секс на одну ночь.

Хотя они могут казаться романтичными, когда они получают желаемое, они исчезают, и вы ничего о них не узнаете. Об этом пишет издание Оdzadu .

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Телец

Он – планировщик, потому все должно быть по расписанию, и ничто не может пойти не так. Пока он не найдет избранницу, он любит использовать других девушек для удовольствия. Он любит одну ночь, потому что после нее ему ничего не нужно иметь. Однако когда он встречает женщину, с которой следует успокоиться, он это делает. Но прежде чем Телец достигнет этой стадии, вам придется ждать много лет.

Лев

Родившийся под знаком, считает, что может все. Ему не повезло в любви, поэтому он ищет отношения на одну ночь, чтобы потом не сталкиваться с другим разбитым сердцем. Но если он найдет такую, которая не только захочет использовать его, но и по-настоящему полюбит его всем сердцем, он сможет избавиться от этой распутной жизни.

Стрелец

Как вы, наверное, уже знаете, поймать Стрельца практически невозможно. Вечный ребенок, не желающий никаких обязательств, никаких отношений и никакой ответственности или обязанностей. Поверьте, если бы это было возможно, мужчина этого знака наслаждался бы этим до пенсии. Он наслаждается сексом в течение одной ночи, и ему совершенно безразлично, с какой женщиной он кончит. Главное, что он будет доволен.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи женщин по зодиаку, которые наиболее ревнивы.

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