Любят тень: какие цветы можно сажать под деревьями

Какие цветы можно посадить под деревьями

Хотите украсить тенистые уголки сада? Не проблема! Существует множество прекрасных растений, которые прекрасно чувствуют себя в условиях недостатка солнечного света.

Эти 5 растений – лишь малая часть тенелюбивых красавцев, которые могут украсить ваш сад. Не бойтесь экспериментировать, ведь благодаря разнообразию видов вы сможете создать неповторимый дизайн даже в самых затененных уголках вашего участка, пишет ТСН.

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1. Папоротник:

Эта многолетняя красавица бывает разных видов, форм и размеров.

Неприхотлива в уходе, устойчива к перепадам влажности и качеству почвы.

Идеально подходит для создания уютной атмосферы в тенистых местах.

2. Госта:

Цветет в тени и привлекает опылителей.

Адаптируется к сухой почве.

Имеет множество сортов с разной окраской листьев.

3. Коралловые колокольчики:

Нуждаются немного больше света, чем папоротник или госта.

Цветут в течение длительного времени.

Имеют яркие листья, которые становятся еще более выразительными в тени.

4. Орлики (аквилегия):

Любят полутень.

Привлекают опылители.

Имеют живописные цветы и интересные листья, похожие на папоротник.

5. Аюга:

Прекрасно растет как в тени, так и на солнце.

Имеет вечнозеленые листья.

Быстро разрастается, подавляя сорняки.

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