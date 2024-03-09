Любят тень: какие цветы можно сажать под деревьями
Хотите украсить тенистые уголки сада? Не проблема! Существует множество прекрасных растений, которые прекрасно чувствуют себя в условиях недостатка солнечного света.
Эти 5 растений – лишь малая часть тенелюбивых красавцев, которые могут украсить ваш сад. Не бойтесь экспериментировать, ведь благодаря разнообразию видов вы сможете создать неповторимый дизайн даже в самых затененных уголках вашего участка, пишет ТСН.
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1. Папоротник:
- Эта многолетняя красавица бывает разных видов, форм и размеров.
- Неприхотлива в уходе, устойчива к перепадам влажности и качеству почвы.
- Идеально подходит для создания уютной атмосферы в тенистых местах.
2. Госта:
- Цветет в тени и привлекает опылителей.
- Адаптируется к сухой почве.
- Имеет множество сортов с разной окраской листьев.
3. Коралловые колокольчики:
- Нуждаются немного больше света, чем папоротник или госта.
- Цветут в течение длительного времени.
- Имеют яркие листья, которые становятся еще более выразительными в тени.
4. Орлики (аквилегия):
- Любят полутень.
- Привлекают опылители.
- Имеют живописные цветы и интересные листья, похожие на папоротник.
5. Аюга:
- Прекрасно растет как в тени, так и на солнце.
- Имеет вечнозеленые листья.
- Быстро разрастается, подавляя сорняки.
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