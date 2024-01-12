Люди могут "нюхать" эмоции друг друга – ученые
Обоняние – это не только важное ощущение человека для познания мира природы. Он также играет определенную роль в том, как мы общаемся.
Исследования показывают, что мы можем распознать своих родственников, определить, кто генетически родственен, и определить потенциальных друзей, нюхая запах их тела. Мы также можем выявить эмоциональное состояние человека по его запаху, пишет Live Science.
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Например, исследование, проведенное в Нидерландах, показало, что люди, нюхавшие подушечки, на которых держались впитывающие прокладки людей с веселым нравом, сами чувствовали подъем настроения.
Другое исследование показало, что женщины более чувствительны к запахам, сигнализирующим о тревоге у мужчин. Это может объяснить, почему женщины исторически сложилось так, что в трудных ситуациях именно они заботились о молодых и немощных.
В общем, чувствительный нос является преимуществом, улучшающим нашу глубоко социальную жизнь. Люди с лучшим обонянием имеют большую социальную сеть, больше друзей и чаще встречаются с ними.
Однако механизмы того, как люди воспринимают запахи тела и превращают их в изменения в нашем поведении, остаются в основном загадкой. Ученые также начинают определять, какие химические вещества в запахе тела могут отвечать за влияние на социальные связи.
Люди с потерей обоняния могут потерять важные, но подсознательные способы общения с другими. Поэтому важно ценить обоняние, как самое честное из наших чувств, отмечают ученые.
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