Люди с высоким IQ способны заметить странное яблоко на картинке за 11 секунд: головоломка с оптической иллюзией

Головоломки – это умственные тренировки, замаскированные под развлечение. Эти вызовы бывают в бесчисленных формах, от логических головоломок до игры слов, все они разработаны, чтобы напрячь умственные мышцы.

Логические головоломки требуют четких рассуждений и систематического мышления. В этой задаче нужно за 11 секунд заметить странное яблоко, сообщает Jagran Josh.

Картинка для проверки остроты зрения. Источник: Pinterest Картинка для проверки остроты зрения. Источник: Pinterest

Головоломки латерального мышления – это главное трогательное решение, требующее отказаться от традиционного мышления, чтобы найти творческие решения.

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Если вы не смогли расшифровать ответ, не сдавайтесь! Вы можете попытаться решить это без таймера.

Вот решение этой головоломки:

Картинка для проверки остроты зрения. Источник: Pinterest Картинка для проверки остроты зрения. Источник: Pinterest

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

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