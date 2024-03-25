Магический ритуал для привлечения богатства: нужны только соль и монеты

Поверья и предрассудки всегда были частью нашей жизни, но если они могут помочь привлечь богатство, почему бы и нет? Каждый человек ищет свой уникальный способ обеспечить себе счастье и процветание.

Существует простой ритуал для привлечения богатства – посыпание монет солью и их размещение на подоконнике.

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Этот старинный обряд считается одним из самых сильных в мире поверий. Ритуал подразумевает использование монет, соли и огня, которые выступают в роли магических инструментов, чтобы привлечь богатство и процветание в вашу жизнь.

Чтобы выполнить этот ритуал, нужно тщательно придерживаться каждого шага. Выберите специальную дату, которая имеет для вас особое значение, и подготовьтесь к процессу. Это может быть зеркальная дата, период во время растущего месяца или день солнечного или лунного затмения. Ритуал проводится не больше трех раз в год.

Как проводить ритуал на привлечение денег:

Выберите место у окна в спальне или на кухне. Поставьте у окна соль и зажгите свечу. Окно должно быть закрыто.

Возьмите монеты в руках. Положите первую монету в соль и проговорите: "Монета на богатство", затем положите вторую монету в соль и произнесите: "Монета на возврат", затем положите третью монету в соль и проговорите: "Монета на денежный запас".

Откройте окно, возьмите чашку с солью в левую руку, а правой рукой бросьте за окно три щепотки соли и произносите: "Сыплю соль в окно, денег у меня будет полно".

Закройте окно после того, как бросили все щепотки соли. Из этой чашки используйте соль по назначению.

Находящиеся в соли монеты пожертвуйте на благотворительность, но не давайте их людям в руки.

Когда будете класть монеты в коробку для пожертвований, произносите: "На богатство, на возврат и на денежный запас".

Чтобы усилить эффект ритуала, ясно представляйте себе, как богатство приходит в вашу жизнь. Ваша вера и искренность имеют огромное значение. Не меняйте слова ритуала и проводите его правильно.

Этот ритуал – это только помощь на пути к богатству. Важно также работать, чтобы достичь своих целей. Будьте положительны и верьте в себя, и тогда все обязательно получится.

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