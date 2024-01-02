Магнитная буря красного уровня накрыла Землю: когда ждать повторения удара

Январь начался с мощной магнитной бури, сила которой достигла 5 баллов (красный уровень) во вторник, 2 января. Этот геомагнитный шторм растянется на трое суток.

По данным Meteoagent, 3 января мощность геомагнитных штормов снизится до 4 баллов (оранжевый уровень), а 4 января удары усилятся снова до 5 баллов.

Читайте также: NASA: человечество через 30 минут узнает, как убийственная солнечная буря ударит Землю

Ряд геомагнитных штормов опасного уровня ожидается 28 и 29 января, их мощность составит 4 балла.

Следует отметить, что график геомагнитных штормов может изменяться в зависимости от космической погоды, а именно – интенсивности вспышек на Солнце.

Календарь опасных магнитных бурь на январь 2024

Что делать метеозависимым в дни магнитных бурь:

соблюдайте режим дня, сна, отдыха;

сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;

выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;

избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;

откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя;

соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!