Магнитная буря красного уровня накрыла Землю: когда ждать повторения удара
Январь начался с мощной магнитной бури, сила которой достигла 5 баллов (красный уровень) во вторник, 2 января. Этот геомагнитный шторм растянется на трое суток.
По данным Meteoagent, 3 января мощность геомагнитных штормов снизится до 4 баллов (оранжевый уровень), а 4 января удары усилятся снова до 5 баллов.
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Ряд геомагнитных штормов опасного уровня ожидается 28 и 29 января, их мощность составит 4 балла.
Следует отметить, что график геомагнитных штормов может изменяться в зависимости от космической погоды, а именно – интенсивности вспышек на Солнце.
Календарь опасных магнитных бурь на январь 2024
Что делать метеозависимым в дни магнитных бурь:
- соблюдайте режим дня, сна, отдыха;
- сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;
- выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;
- избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;
- откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя;
- соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.
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