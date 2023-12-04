Магнитная буря красного уровня повысит силу до 6 баллов: когда ждать снижения штормов

В понедельник, 4 декабря, Землю поразил шестибалльный геомагнитный шторм, сила которого относится к "красному уровню". Подобные магнитные бури могут влиять не только на спутники и связь, но и самочувствие метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Сервис контроля за космической погодой Meteoagent на своем сайте опубликовал обновленный график геомагнитных колебаний в декабре, из которого выяснилось, что продолжающаяся на Земле сила магнитной бури снизится лишь 6 и 7 декабря – до четырех баллов.

Читайте также: Почему от непогоды и магнитных бурь болит голова: как действует на человека метеопатия

С 8 по 11 декабря пока мощных магнитных бурь не предвидится, 12 числа ожидается четырехбалльный шторм, а следующая мощная буря красного уровня возможна 21 декабря, ее сила составит 5 баллов.

Следующие два дня геомагнитные колебания снизятся до К-индекса 4, после чего геомагнитное поле Земли должно перейти в состояние покоя уже к 1 января 2024 года.

Воздействие магнитных бурь на организм человека может быть следующим:

ухудшение настроения

упадок сил

головная боль

нарушение сна

депрессивное состояние

скачки артериального давления.

У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания. Метеозависимые становятся рассеянными, конфликтными, беспокойными.

Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничите интенсивные физические нагрузки, отдыхайте больше, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Соблюдайте здоровое питание: ешьте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения. Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций. Не беритесь за работу, требующую сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки за рулем автомобиля.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!