Магнитная буря красного уровня ударила по Земле: как защитить здоровье

11 декабря на Земле продолжается магнитная буря красного уровня. Сила геомагнитных ударов составляла 5 баллов из 9 возможных.

По данным центра наблюдений за космической погодой Meteoagent, с 12 декабря наступит период затишья, которое продлится почти неделю. Уже с 18 декабря геомагнитные штормы вырастут в К-индекс 5 и продлятся двое суток подряд.

22, 30 и 31 декабря ожидают новые магнитные бури красного уровня.

Читайте также: Почему от непогоды и магнитных бурь болит голова: как действует на человека метеопатия

Календарь геомагнитных штормов на декабрь:

Воздействие магнитных бурь на метеозависимых

Магнитные бури могут усугублять симптомы метеозависимости. Это связано с тем, что штормы влияют на электрическую активность мозга, что может вызвать нарушение его функционирования.

Вот некоторые из основных симптомов, которые могут испытывать метеозависимые люди во время магнитной бури:

Головная боль

Усталость

Проблемы со сном

Тахикардия

Головокружение

Депрессия

Тревожность

Агрессия

Как защитить здоровье во время магнитных бурь

Если вы метеозависимый человек, то во время магнитной бури вам следует придерживаться следующих рекомендаций:

Соблюдайте здоровый образ жизни, включающий полноценное питание, достаточный сон и регулярные физические упражнения. Ограничит потребление кофеина и алкоголя. Регулярно отдыхайте и старайтесь избегать стрессовых ситуаций.

Если симптомы метеозависимости во время магнитной бури становятся очень сильными, следует обратиться к врачу.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!