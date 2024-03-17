Магнитные бури на конец марта: придется ли терпеть недомогание

Во второй половине марта 2024 года не ожидается опасных красных периодов магнитных бурь, когда сила штормов достигает более 5 баллов. По предварительному графику, магнитные бури до апреля 2024 г. возможны, однако они не будут представлять опасности для метеозависимых людей.

По данным сервиса Meteoagent, с 21 по 22 марта возможна слабая трибалльная геомагнитная активность, а 27 и 28 – возможно, произойдут умеренные геомагнитные штормы.

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Что такое магнитные бури

Они возникают из-за вспышек на Солнце — поток заряженных солнечных частиц может проникать в магнитное поле Земли и вызвать его колебания. Продолжительность магнитных бурь может составлять от нескольких часов до нескольких дней.

Как магнитные бури влияют на людей

Магнитные бури представляют опасность не только для метеочувствительных людей, но и беременных, детей, пожилых людей.

Магнитные возмущения могут повлечь за собой плохое самочувствие, поскольку они влияют на перемещение жидкости в теле живых существ.

На кого влияют магнитные бури

люди с хроническими заболеваниями сердца;

люди с артериальной гипертензией;

беременные;

младенцы;

люди постарше;

люди с проблемами с иммунитетом;

люди с повышенным уровнем стресса.

Как пережить влияние магнитной бури

В период магнитных бурь могут возникнуть следующие симптомы метеозависимости:

головная боль; головокружение;

скачки артериального давления;

боль в сердце;

учащенное сердцебиение;

нарушение координации;

нарушение сна;

шум в ушах.

Магнитные бури также могут усилить раздражительность, беспокойство, спровоцировать скачки настроения и значительно снизить работоспособность.

Что пить когда магнитные бури

Чтобы избежать негативного воздействия магнитных бурь, нужно соблюдать режим сна, следить за питанием и пить больше воды. Эксперт советует употреблять продукты с высоким содержанием железа, цинка и селена, а также витамины B и C.

Следует отказаться от употребления жирной, жареной и соленой пищи, а также кофе и алкоголя.

При резком ухудшении состояния лучше сразу обратиться за помощью к врачу.

Ранее ученые предусмотрели, как умрет Солнце и сказали, что это будет "эпически".

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