Магнитные бури сегодня достигли красного уровня: как защититься метеозависимым

На Земле продолжается магнитная буря красного уровня опасности, растянувшаяся на трое суток. Сегодня, 15 февраля, она должна завершиться.

По прогнозу центра Meteoagent, до конца февраля ожидается еще две мощные магнитные бури. Предварительно пятибалльные штормы ударят 18 и 19 февраля.

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Магнитные бури: календарь

Что означает магнитные бури?

Магнитная буря возникает, когда солнечный ветер, содержащий заряженные частицы, взаимодействует с магнитным полем на Земле. Это может вызвать разные явления, включая сияние на севере и юге, изменения в магнитном поле Земли, а также радиосбои и помехи.

Кто ощущает магнитные бури?

Наиболее чувствительны к магнитным бурам люди с метеозависимостью, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и дети.

Как магнитные бури оказывают влияние на человека?

Магнитные бури могут повлиять на человека и различные аспекты его жизни. Основные воздействия включают в себя настроение, сон и физическое самочувствие.

Некоторые люди сообщают об изменениях настроения и эмоциональном состоянии во время магнитных бурь. Это может включать в себя возбуждение, нервозность, или наоборот, усталость и раздраженность.

Магнитные бури могут оказывать влияние на качество сна. Некоторые люди могут испытывать затруднение с засыпанием или прерванный сон во время таких событий.

Метеозависимые могут испытывать физические симптомы, такие как головные боли, мигрень, головокружение – все зависит от индивидуальной чувствительности.

Что пить, когда магнитные бури?

Относительно того, что пить во время магнитных бурь нет конкретных рекомендаций. Однако важно пить достаточное количество воды и держаться подальше от чрезмерного потребления алкоголя или кофе, что может усилить возможные эффекты стресса и раздражения, которые испытывают некоторые люди во время магнитных бурь.

Если у вас серьезные или длительные симптомы ухудшения самочувствия, лучше обратиться к врачу.

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