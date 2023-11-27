Магнитные бури успокоились: сколько будет продолжаться геомагнитное затишье

Мощная магнитная буря, которая началась 24 ноября и достигла красного уровня опасности, постепенно стихает. Уже 27 ноября ее сила достигнет 4 баллов, а завтра спустится в К-индекс 3.

Как сообщается на сайте центра Meteoagent, до 4 декабря мощных бурь не ожидается. А вот 5 декабря сила шторма повысится до 5 баллов и продлится трое суток.

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Магнитные бури – это явление, возникающее вследствие взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Солнечный ветер – это поток заряженных частиц, выбрасываемых из Солнца в пространство. Когда эти частицы взаимодействуют с магнитосферой Земли, это может приводить к разным явлениям, таким как магнитные бури.

Воздействие магнитных бурь на метеозависимых людей является предметом дискуссий. Некоторые считают, что магнитные бури могут влиять на их здоровье и самочувствие. Однако научных доказательств этого эффекта нет.

Некоторые исследования указывают на то, что магнитные бури могут взаимодействовать с нервной системой человека из-за воздействия на магнитные поля Земли. Но существует значительная контроверсия относительно того, действительно ли это влияние имеет существенные последствия для здоровья.

Большинство ученых считают, что любое влияние магнитных бурь на здоровье человека минимально, если оно существует вообще. Они утверждают, что другие факторы, такие как погода, стресс, давление и сон могут иметь большее влияние на самочувствие человека.

Магнитные бури могут вызвать различные неприятные симптомы у метеозависимых людей:

Боль в суставах

Повышенный пульс и давление

Бессонница или повышенная сонливость

Раздражительность и слабость

Плохое общее самочувствие

Эти симптомы связаны с выделением гормонов стресса, реагирующих на изменения в магнитном поле.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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