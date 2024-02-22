Магнитные бури в феврале: в какие дни еще поштормит
Предыдущий прогноз магнитных бурь на конец февраля 2024 г. указывает на то, что последний месяц зимы завершится без мощных геомагнитных вспышек.
Как сообщает Meteoagent, в период с 22 по 29 февраля включительно геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.
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Магнитные бури сегодня, завтра и до конца месяца:
- 22 февраля – K-индекс 3 (средняя активность солнечной бури)
- 23 февраля – K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури)
- 24 февраля – K-индекс 2
- 25 февраля – K-индекс 2
- 26 февраля – K-индекс 3
- 27 февраля – K-индекс 3
- 28 февраля – K-индекс 2
- 29 февраля – K-индекс 2
Что такое магнитные бури
Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызываемые солнечной активностью. Они могут оказывать разное влияние на людей, в зависимости от их индивидуальной чувствительности и интенсивности бури.
Симптомы воздействия магнитных бурь:
- Головная боль
- Головокружение
- Тошнота
- Изменение АД
- Нарушение сна
- Усталость
- Раздражительность
- Боль в суставах
- Обострение хронических заболеваний
Что делать в опасные периоды магнитных бурь:
- Следите за прогнозом магнитных бурь.
- Защищайте себя от солнца.
- Пейте много воды.
- Употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами.
- Высыпайтесь.
- Избегайте физических и эмоциональных перегрузок.
- Принимайте успокаивающие средства, если это нужно.
Если вы знаете, что чувствительны к магнитным бурям, важно принять меры, чтобы защитить себя. Если вы чувствуете симптомы воздействия магнитной бури:
- Обратитесь к врачу.
- Примите лекарство, которое вам рекомендовал врач.
- Отдыхайте.
- Проветривайте помещение.
- Пейте травяные чаи
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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