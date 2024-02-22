Магнитные бури в феврале: в какие дни еще поштормит

Предыдущий прогноз магнитных бурь на конец февраля 2024 г. указывает на то, что последний месяц зимы завершится без мощных геомагнитных вспышек.

Как сообщает Meteoagent, в период с 22 по 29 февраля включительно геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

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Магнитные бури сегодня, завтра и до конца месяца:

22 февраля – K-индекс 3 (средняя активность солнечной бури)

23 февраля – K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури)

24 февраля – K-индекс 2

25 февраля – K-индекс 2

26 февраля – K-индекс 3

27 февраля – K-индекс 3

28 февраля – K-индекс 2

29 февраля – K-индекс 2

Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызываемые солнечной активностью. Они могут оказывать разное влияние на людей, в зависимости от их индивидуальной чувствительности и интенсивности бури.

Симптомы воздействия магнитных бурь:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Изменение АД

Нарушение сна

Усталость

Раздражительность

Боль в суставах

Обострение хронических заболеваний

Что делать в опасные периоды магнитных бурь:

Следите за прогнозом магнитных бурь.

Защищайте себя от солнца.

Пейте много воды.

Употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами.

Высыпайтесь.

Избегайте физических и эмоциональных перегрузок.

Принимайте успокаивающие средства, если это нужно.

Если вы знаете, что чувствительны к магнитным бурям, важно принять меры, чтобы защитить себя. Если вы чувствуете симптомы воздействия магнитной бури:

Обратитесь к врачу. Примите лекарство, которое вам рекомендовал врач. Отдыхайте. Проветривайте помещение. Пейте травяные чаи

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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