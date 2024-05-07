Магнитные бури в мае: расписание опасных периодов до конца недели

Во вторник, 7 мая, на Земле продолжается опасная магнитная буря силой в четыре балла. Прогнозируется, что она растянется на двое суток.

Согласно данным сервиса Meteoagent, 7 и 8 мая геомагнитный шторм будет составлять К-индекс 4, что означает его опасность для метеочувствительных. Однако уже 13 мая прогнозируется новая волна магнитных бурь.

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Магнитные бури: календарь

Когда магнитные бури в мае. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури в мае. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря – это временное нарушение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Во время магнитной бури в атмосфере Земли накапливается заряженная энергия, которая может оказывать негативное влияние на работу электроприборов, а также на здоровье людей.

Симптомы магнитной бури:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Снижение трудоспособности

Нарушение сна

Повышение АД

Ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями

Что нельзя делать во время магнитной бури?

Употреблять алкоголь и кофе.

Курить.

Заниматься интенсивными физическими упражнениями.

Находиться на солнце в течение длительного времени.

Стряхивать.

Рекомендуется во время магнитной бури больше отдыхать, пить много воды, есть здоровую пищу, принимать контрастный душ.

Важно! Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури, обратитесь к врачу.

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