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Магнитные бури в ноябре: в какие дни будет особенно штормить

Былим Елена

Магнитные бури в ноябре: в какие дни будет особенно штормить

Ноябрь будет менее опасен для метеозависимых людей, чем был октябрь. Магнитные бури этого месяца тоже будут, но не столь часто и меньшей силы.

По данным приложения "Метеоагент", 2 ноября ожидается мощный геомагнитный удар силой 6 баллов, он будет ощутим и может привести к ухудшению самочувствия.

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До 9 ноября сильных солнечных штормов не будет, а вот уже в четверг, 9 ноября, магнитная буря будет четырехбалльной. Затем ожидается затишье до 20 ноября включительно. Четырехбалльная магнитная буря повторится 21, 23 и 24 ноября.

Последние мощные геомагнитные удары могут произойти 25 и 26 ноября. В эти дни магнитные бури достигнут 5 баллов.

Какие симптомы неблагоприятного воздействия магнитных бурь:

  • Бессонница;
  • головные боли;
  • Слабость;
  • "разбитое" состояние;
  • Снижение работоспособности;
  • повышение тревожности;
  • Изменение АД.

Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:

  1. Следить за артериальным давлением;
  2. Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств.
  3. Позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи;
  4. Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения,
  5. Своевременно снимать стресс, отдыхать;
  6. Пить успокаивающие травяные чаи,
  7. Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами,
  8. снизить потребление жирных продуктов и алкоголя;
  9. Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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