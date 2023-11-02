Магнитные бури в ноябре: в какие дни будет особенно штормить
Ноябрь будет менее опасен для метеозависимых людей, чем был октябрь. Магнитные бури этого месяца тоже будут, но не столь часто и меньшей силы.
По данным приложения "Метеоагент", 2 ноября ожидается мощный геомагнитный удар силой 6 баллов, он будет ощутим и может привести к ухудшению самочувствия.
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До 9 ноября сильных солнечных штормов не будет, а вот уже в четверг, 9 ноября, магнитная буря будет четырехбалльной. Затем ожидается затишье до 20 ноября включительно. Четырехбалльная магнитная буря повторится 21, 23 и 24 ноября.
Последние мощные геомагнитные удары могут произойти 25 и 26 ноября. В эти дни магнитные бури достигнут 5 баллов.
Какие симптомы неблагоприятного воздействия магнитных бурь:
- Бессонница;
- головные боли;
- Слабость;
- "разбитое" состояние;
- Снижение работоспособности;
- повышение тревожности;
- Изменение АД.
Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:
- Следить за артериальным давлением;
- Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств.
- Позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи;
- Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения,
- Своевременно снимать стресс, отдыхать;
- Пить успокаивающие травяные чаи,
- Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами,
- снизить потребление жирных продуктов и алкоголя;
- Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
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