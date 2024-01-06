Магнитные бури в январе: когда ждать ухудшения здоровья

В январе период опасных геомагнитных штормов пришелся на первую неделю. В частности, бури красного уровня наблюдались с 1 по 5 января.

Новая рабочая неделя обещает быть спокойной. Специалисты Meteoagent обещают "период затишья". Геомагнитный фон будет держаться на "зеленом уровне" – штормы не будут превышать 2-3 балла.

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Магнитные колебания возрастут до 4 баллов и продлятся двое суток в конце января – 28 и 29 числа.

График магнитных бурь на январь 2024 года:

В периоды геомагнитных бурь недомогание могут почувствовать метеопаты и люди с хроническими заболеваниями.

Симптомы метеопатии:

головная боль,

мигрень,

головокружение,

тошнота или рвота,

слабость,

сонливость,

одышка,

заделка ушей,

боль в суставах,

раздражительность или плохое настроение.

Что делать когда магнитная буря

Врачи советуют в опасные периоды соблюдать здоровый образ жизни.

сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;

выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;

избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;

откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя,

соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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