Мак, калачи и не только: что наши предки клали в пасхальную корзину 100 лет назад

Украинские пасхальные традиции уходят корнями в тысячелетия, и за это время они претерпели определенные изменения, в том числе относительно содержания праздничной корзины. Наши предки в церковь несли несколько иной набор продуктов, чем мы сейчас.

Кандидат исторических наук и этнологиня Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко в интервью РБК-Украина рассказала, что именно освящали на Пасху в древности.

Чем отличалось содержимое пасхальной корзины:

Пасха: раньше ее не всегда святили в корзине. Ее могли нести в корыте или сеялке, а иногда она была такой большой, что ее вынимали из печи через разобранное отверстие, завернув в скатерть.

раньше ее не всегда святили в корзине. Ее могли нести в корыте или сеялке, а иногда она была такой большой, что ее вынимали из печи через разобранное отверстие, завернув в скатерть. Яйца: писанки и пасхальные яйца - основное блюдо, которое символизировало миротворение, жизнь, возрождение и воскресение.

писанки и пасхальные яйца - основное блюдо, которое символизировало миротворение, жизнь, возрождение и воскресение. Мясные блюда: колбасы, ветчины, сало, запеченный поросенок, хрен. Сало использовали как оберег, а соль – для защиты от нечистой силы.

колбасы, ветчины, сало, запеченный поросенок, хрен. Сало использовали как оберег, а соль – для защиты от нечистой силы. Другие продукты: мак (как оберег), творожные стрекозы, калачи, мазурки.

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Интересные факты:

Остатки пасхальных блюд не выбрасывали, а сжигали или закапывали в огороде, веря, что это принесет хороший урожай. Пасха пеклась из пресного теста, а бабка - сдобная, из яиц, сахара, изюма. Их связывали с умершими предками. Первый испеченный кулич освящали в церкви и клали на могилы родственников на провода. Также пасхи дарили гостям, бедным и несли на кладбище, веря, что так молитва за души умерших будет услышана.

Со временем содержимое пасхальной корзины несколько изменилось, однако традиция освящать еду на Пасху остается неизменной. Это не только дань уважению предков, но возможность собраться всей семьей за щедрым столом и разделить радость праздника.

Напомним, мы уже писали, что обязательно должно быть в пасхальной корзине.

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