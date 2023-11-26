Макароны не будут слипаться: секрет итальянских поваров

Макароны – это одно из самых популярных блюд в мире. Они вкусны, сытны и относительно просты в приготовлении.

Однако чтобы макароны получились идеальными, важно знать несколько секретов. Ими поделилось издание santeplusmag.

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Отмечается, что первое правило – для варки макарон требуется достаточное количество воды. Литр воды на 100 г макарон. Также воду следует посолить.

Никогда не кладите макароны в холодную воду, нужно дождаться, пока она закипит. А кастрюлю лучше брать с широким дном.

Не переваривайте макароны, они тогда будут похожи на вареное тесто.

Чтобы макароны не слипались, итальянские повара советуют добавить в воду немного растительного масла. Этот лайфхак работает, поскольку масло образует на поверхности воды тонкую пленку, препятствующую слипанию макарон.

Важно также выбирать макароны из твердых сортов пшеницы – они не слипаются так сильно, как макароны из мягких сортов пшеницы.

Также никогда не мойте макароны перед варкой. Это может смыть с них крахмал, помогающий им сохранять форму.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить вкусные и сочные макароны за считанные минуты.

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