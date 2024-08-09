Макияж без макияжа: как создать идеальный тон лица с минимумом косметики
Кто сказал, что для того чтобы выглядеть безупречно, нужны тона косметики? Легкий и естественный макияж уже давно стал классикой, а в этом сезоне он особенно актуален, вдохновляясь эстетикой 90-х. Сочные румяная, сияющая кожа и минимум косметики – вот секреты свежего и юного вида. Об этом пишет The Sun.
Секреты визажистов: как скрыть недостатки без макияжного торта
Многие из нас не представляют свое утро без тонального крема и консилера. Но обязательно ли использовать их в большом количестве? Визажисты советуют обратить внимание на технику точечного нанесения. Этот простой лайфхак позволяет скрыть недостатки, не перегружая кожу. Достаточно нанести небольшое количество тонального крема кончиками пальцев на проблемные зоны и лёгкими движениями растушевать. Такой подход обеспечивает природное покрытие и создает иллюзию идеальной кожи без макияжа.
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Выбираем текстуру и оттенок:
- Тональные основания: Выбирайте легкие флюиды или кремовые текстуры. Они обеспечивают комфортное ношение и позволяют коже дышать. Для сухой кожи подойдут увлажняющие формулы, а для жирной – матирующие.
- Оттенок: Подбирайте тональный крем, максимально сливающийся с естественным цветом вашей кожи. Помните, что цвет может изменяться в зависимости от времени года и от общего тона кожи.
- Коррекция: Если у вас покраснение или синяки под глазами, используйте цветные корректора перед нанесением тонального крема. Зеленый корректор нейтрализует покраснение, а персиковый – синевы.
Секреты сияющей кожи:
- Хайлайтер: Добавьте несколько капель хайлайтера на выступающие части лица: скулы, спинку носа, над верхней губой. Это придаст коже сияние и свежесть.
- Уход: Не забывайте о правильном уходе за кожей. Регулярная очистка, увлажнение и защита от солнца – залог здорового вида.
Макияж глаз:
- Тени Выбирайте тени пастельных оттенков или тени цвета кожи. Это создаст эффект "макияжа без макияжа".
- Тушь: Используйте тушь для придания объема и выразительности ресницам.
- Брови: Оформите брови с помощью теней или карандаша природного оттенка.
Румяна:
- Оттенок: Выбирайте румяна розовых или персиковых оттенков. Наносите их на "яблочки" щек.
- Текстура: Крем или жидкие румяна создадут более естественный эффект.
Губы:
- Бальзам или блеск: Добавьте губам естественный блеск с помощью бальзама или прозрачного блеска.
- Помада: Если вы хотите использовать помаду, выбирайте чудесные оттенки или цвета, близкие к природному цвету ваших губ.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.
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