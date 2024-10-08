Макияж для женщин 30 плюс: каких ошибок следует избегать

С течением времени меняется не только наша жизнь, но и лицо. Каждое десятилетие приносит свои особенности, и период после 30 лет – это момент, когда мы начинаем замечать возрастные изменения. Соответственно, важно адаптировать свой макияж к новым потребностям кожи.

Чтобы разобраться, как это сделать правильно, издание Glam обратилось за советами к известной визажистке Каше Лассьен. Эксперт отметила, что не существует единого универсального подхода к мейкапу в любом возрасте. Однако она выделила несколько ключевых рекомендаций для тех, кто пересек 30-летний рубеж. Вот какие ошибки он считает наиболее распространенным.

Игнорирование ухода за кожей

В молодости мы часто пренебрегаем уходом за кожей, особенно если она не создает проблем. Однако после 30 лет отсутствие должного ухода становится заметным. Лассье рекомендует сосредоточиться на нескольких ключевых аспектах. Прежде всего, это качественное увлажнение. Также следует обратить внимание на средства с пробиотиками, витамином С, ретинолом и керамидами. Конечно, у каждой кожи есть свои индивидуальные потребности, которые лучше обсудить со специалистом. Но визажистка отмечает: хороший макияж начинается с правильной подготовки кожи.

Нанесение косметики без должной базы

В 20+ лет мы часто пропускаем этап нанесения тонального основания. Но после 30 на коже появляются изменения, требующие коррекции. Начинайте с нанесения крема для глаз, увлажняющего и солнцезащитного крема. Затем используйте подходящее тональное средство. Такая база поможет создать естественный облик и обеспечит равномерное покрытие.

Чрезмерное использование матирующих средств

В подростковом возрасте мы часто боремся с жирностью кожи с помощью матирующих продуктов. Но после 30 таких средств может подчеркнуть возрастные изменения и морщины. Предпочитайте увлажняющие продукты с эффектом легкого сияния – это визуально омолодит лицо. Матирующие средства лучше использовать только в Т-зоне.

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Небрежный уход за инструментами

Чистота косметических инструментов часто уходит на второй план. Но это заблуждение. Остатки косметики на кистях и спонжах – идеальная среда для размножения бактерий, которые могут вызвать раздражение кожи. Кроме того, загрязненные инструменты ухудшают качество нанесения макияжа. Регулярно мойте кисти и спонжи мягким мылом и тщательно сушите перед использованием.

Пренебрежение вечерним очищением

В молодости мы часто забываем смыть макияж перед сном. Но после 30 кожа хуже справляется с таким стрессом. Вечернее очищение становится столь же важным, как и утренний уход. Всегда удаляйте всю косметику перед сном и наносите подходящие средства на очищенную кожу. Избегайте использования влажных салфеток для снятия макияжа – они не обеспечивают полноценную очистку и подходят только для экстренных ситуаций.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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