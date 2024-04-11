Макси, миди или мини: какие юбки будут модными в сезоне весна-лето

В мире моды новые тенденции постоянно рождаются, а Франсин Хит – известная экспертка в области стиля – не только раскрывает наиболее актуальные силуэты юбок будущего сезона, но и делится ценными советами по их стилизации.

Эксперт из стиля сообщила в комментарии net-a-porter, которые носить юбки женщинам весной и летом 2024 года. По ее словам, в этом сезоне из гардероба следует доставать как макси, так и меди и мини-юбки.

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Юбка макси

По словам Франсис Хит, настоящий тренд этой весной – юбка-макси в форме прямоугольника. Она может стать ключевым предметом гардероба, поскольку придает образу непринужденной элегантности и шика.

Для создания стильного образа, Хит рекомендует совмещать длинную юбку с легкой бледно-голубой рубашкой или майкой, соблюдая принцип игры с пропорциями. Следовательно, простой асимметричный топ или светлая майка станут идеальным дополнением к юбке.

Юбка миди

Юбка средней длины – выбор всех, кто ищет элегантность и универсальность. Ее можно легко адаптировать к любому стилю, внося несколько изменений. Одним из идеальных вариантов есть сочетание классической белой джинсовой юбки с низкими каблуками или босоножками на ремешках. Этот образ подчеркнет вашу женственность и стиль, даря вам уверенность.

Мини-юбка

В 2024 году мини-юбки – это не только тренд, но и выражение вашей смелости и стиля. Хотите носить что-то, обтягивающее бедра? Попробуйте современную мини-юбку с изящным кроем, добавив к образу туфли на каблуках для создания эффекта вытянутого силуэта.

По советам Франсин Хит вы сможете создать модные и стильные образы, которые подчеркнут вашу индивидуальность и вкус. Не бойтесь экспериментировать и творить свой неповторимый стиль вместе с мировыми трендами.

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