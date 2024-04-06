Мальчик случайно обнаружил редкий 2000-летний браслет во время прогулки с собакой (фото)

В Британии 12-летний Роуэн Бреннан из Богнора, Сассекс, совершил невероятную находку во время прогулки с собакой в районе Пагам. Он нашел редкий римский золотой браслет, датированный I веком нашей эры.

Поначалу Роуэн не сознавал ценность своей находки, считая его просто куском лома. Он исследовал, как определить золото, и убедившись, что оно настоящее, поделился находкой с мамой, пишет aol.co.uk.

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Парикмахер, знакомый с археологией, заинтриговался находкой Роуэна и порекомендовал Аманде, его маме, обратиться к офицеру-разведчику.

После экспертной оценки стало понятно, что браслет является "исключительно редким" кладом. С этого времени его исследует Британский музей.

Браслеты типа армиллы, подобные найденному Роуэном, носили в Римской империи как символ ранга или как награду за военные заслуги. Обычно их носили женщины, но иногда и мужчины как знак уважения.

Напомним, археологи обнаружили в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима.

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