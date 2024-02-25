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Здоровье

Мало калорий, много клетчатки: какие овощи лучше помогают во время похудения

Игорь Романько

Какие овощи помогают похудеть

Овощи – это неотъемлемая часть здорового рациона питания, а некоторые из них особенно полезны для тех, кто хочет похудеть. Эти овощи не только помогут вам похудеть, но и улучшат ваше общее самочувствие. Добавьте их в свой рацион питания, чтобы получить максимальную пользу.

Важно употреблять овощи в сочетании с другими здоровыми продуктами и регулярно заниматься спортом, чтобы добиться желаемого результата, пишет РадиоТрек.

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Вот 10 овощей, которые помогут вам достичь вашей цели:

1. Брокколи:

  • Содержит фолиевую кислоту, витамины C, B6, K.
  • Низкая калорийность.
  • Богатая клетчаткой.

2. Шпинат:

  • Обладает богатым составом: витаминами, калием, цинком, железом, кальцием, фосфором.
  • Низкая калорийность.
  • Содержит много полезных микроэлементов.

3. Зелень:

  • Рекомендуется добавлять к овощным салатам.
  • Содержит много витаминов, фолиевую кислоту, цинк и рибофлавин.
  • Низкая калорийность.

4. Фасоль, горох, чечевица и бобы:

  • Содержат больше клетчатки, чем любое мясо.
  • Источник фосфора, тиамина и рибофлавина.
  • Помогают надолго сохранить чувство сытости.

5. Огурцы:

  • Способствуют выведению из организма излишней жидкости.
  • Содержат калий, кальций, фосфор, магний и другие полезные микроэлементы и витамины.
  • Низкая калорийность.

6. Морковь:

  • Содержит много витаминов A, C, K, B6.
  • Источник калия, меди, фолиевой кислоты и клетчатки.
  • Улучшает пищеварение.

7. Сельдерей:

  • Один из самых эффективных сжигателей жира.
  • Содержит железо, цинк, магний, кальций, калий.
  • Низкая калорийность.

8. Салат-латук:

  • Обладает богатым витаминизированным составом (K, A, B6, E, C).
  • Содержит медь, кальций и фолиевую кислоту.
  • Низкая калорийность.

9. Спаржа:

  • Улучшает метаболизм.
  • Содержит марганец, селен, фосфор, калий, рибофлавин, тиамин.
  • Низкая калорийность.

10. Цветная и белокочанная капуста:

  • Фактически не содержат калорий.
  • Дарят ощущение насыщения.
  • Содержат суточную норму клетчатки.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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