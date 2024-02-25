Мало калорий, много клетчатки: какие овощи лучше помогают во время похудения

Овощи – это неотъемлемая часть здорового рациона питания, а некоторые из них особенно полезны для тех, кто хочет похудеть. Эти овощи не только помогут вам похудеть, но и улучшат ваше общее самочувствие. Добавьте их в свой рацион питания, чтобы получить максимальную пользу.

Важно употреблять овощи в сочетании с другими здоровыми продуктами и регулярно заниматься спортом, чтобы добиться желаемого результата, пишет РадиоТрек.

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Вот 10 овощей, которые помогут вам достичь вашей цели:

1. Брокколи:

Содержит фолиевую кислоту, витамины C, B6, K.

Низкая калорийность.

Богатая клетчаткой.

2. Шпинат:

Обладает богатым составом: витаминами, калием, цинком, железом, кальцием, фосфором.

Низкая калорийность.

Содержит много полезных микроэлементов.

3. Зелень:

Рекомендуется добавлять к овощным салатам.

Содержит много витаминов, фолиевую кислоту, цинк и рибофлавин.

Низкая калорийность.

4. Фасоль, горох, чечевица и бобы:

Содержат больше клетчатки, чем любое мясо.

Источник фосфора, тиамина и рибофлавина.

Помогают надолго сохранить чувство сытости.

5. Огурцы:

Способствуют выведению из организма излишней жидкости.

Содержат калий, кальций, фосфор, магний и другие полезные микроэлементы и витамины.

Низкая калорийность.

6. Морковь:

Содержит много витаминов A, C, K, B6.

Источник калия, меди, фолиевой кислоты и клетчатки.

Улучшает пищеварение.

7. Сельдерей:

Один из самых эффективных сжигателей жира.

Содержит железо, цинк, магний, кальций, калий.

Низкая калорийность.

8. Салат-латук:

Обладает богатым витаминизированным составом (K, A, B6, E, C).

Содержит медь, кальций и фолиевую кислоту.

Низкая калорийность.

9. Спаржа:

Улучшает метаболизм.

Содержит марганец, селен, фосфор, калий, рибофлавин, тиамин.

Низкая калорийность.

10. Цветная и белокочанная капуста:

Фактически не содержат калорий.

Дарят ощущение насыщения.

Содержат суточную норму клетчатки.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!