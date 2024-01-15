Мало кто об этом знает: Чем отличается матиас от сельди

Сельдь Матиас – это молодая рыба, которая вылавливается в период с конца мая по середину июля. Она имеет нежное мясо с высоким содержанием жира (более 16%) и не имеет икры и молока. Благодаря этому селедка Матиас имеет особый вкус и текстуру. Это вкусная и полезная рыба, которая может быть использована в разных блюдах.

Главным отличием сельди Матиаса от обычной сельди является способ ее приготовления, пишет ТСН. Сельдь Матиас мариновалась в специальном рассоле с добавлением специй, но с небольшим количеством соли. Это позволяет сохранить нежный вкус рыбы и сделать ее мягкой и сочной.

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Кроме того, во время приготовления из сельди Матиаса удаляются все косточки. Это делает эту рыбу более удобной в приготовлении и употреблении.

Вот некоторые дополнительные различия между селедкой Матиасом и обычной селедкой:

Сельдь Матиас имеет более насыщенный и пряный вкус, чем обычная сельдь.

Сельдь Матиас имеет более сочную текстуру, чем обычная сельдь.

Сельдь Матиас является более ценным источником омега-3 жирных кислот, чем обычная сельдь.

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