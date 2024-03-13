Малоизвестный лайфхак: как посадить астры, чтобы цвели вплоть до зимы
Хотите, чтобы ваши астры цвели пышно и до самых морозов? Астры – неприхотливые цветы, но чтобы они цвели пышно и до самых морозов, нужно знать несколько уловок.
Благодаря этим простым советам, которыми поделились на сайте noviydoctor, ваши астры будут радовать вас пышным цветением до самых морозов.
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Вот несколько уловок, которые помогут вам этого достичь:
1. Выбор места:
- Астры любят солнце, поэтому выбирайте для них открытые участки.
- Не сажайте их на одном месте более 3-4 лет подряд.
- Чужими предшественниками для астр будут бархатцы, календула, циния, петуния.
2. Подготовка почвы:
- Астрам нужна плодородная, рыхлая почва с нейтральной кислотностью.
- С осени перекопайте землю на штык лопаты, добавьте перегной.
- Весной за 2 нед до посева внесите минеральные удобрения.
3. Подготовка семян:
- За день до посева замочите семена в марганцовке или фитоспорине на 2 часа.
4. Посев:
- Высевайте астры в конце апреля – начале мая.
- Делайте бороздки на расстоянии 15-20 см друг от друга.
- Пролейте бороздки водой, разложите семена с интервалом 1 см.
- Присыпьте землей и полейте.
- Накройте грядку спанбондом.
5. Уход:
- После появления всходов открывайте сеянцы днем для закаливания.
- Снимите укрытие в конце мая.
- Регулярно поливайте астры, не допуская пересыхания грунта.
- Проведите 2-3 подкормки в течение лета.
- Пропалывайте грядки и удаляйте сорняки.
Еще несколько советов:
- Для более раннего цветения можно вырастить астры рассадным способом.
- Если вы хотите получить астры с большими цветами, удаляйте боковые побеги.
- Для лучшего кущения прищипывайте верхушки центральных стеблей.
- На зиму астры не нуждаются в укрытии.
Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.
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