Мамам мальчиков читать обязательно

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Сегодня хочу описать некий феномен матерей, которые растят мальчиков в одиночку, либо если муж не оправдывает их ожиданий.

Такие мамы гиперопекающие.

Они удушающе заботятся о сыне, залюбливают его "до смерти".

Они с детства вкладывают ему в уши, что он гениален. И что это их заслуга.

И, что мать должна быть на первом месте.

Они живут ради сына и всю свою жизнь посвящают ему. При этом всегда ему об этом напоминают, навязывая комплекс вины и ответственности за их благополучие и здоровье. Такие женщины манипулируют сыновьями всю жизнь.

Они заведомо растят безвольного мальчика, со слабым своим мнением. Потому, что "мама лучше знает, что ему нужно".

Пожизненное Слияние, манипуляция и чувство вины-верные спутники сына выращенного таким способом! ⠀

Когда такой мальчик вырастает, то эти матери лезут во все его дела. А особенно в дела сердечные!

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Каждая женщина, встречающаяся на жизненном пути этого парня, априори не достойна, не подходит.

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Эти матери вступают в женскую конкуренцию с любой женщиной, обратившей внимание на их сына. И начинается битва за мужика. Именно! Не за сына, а за мужика.

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Такие матери переносят на сына свои не сбывшиеся ожидания и проецируют на него роль "Психологического Мужа", становясь ему "Психологической Женой".

И так, матери которые делают сыновей своей вселенной, а себя её центром, калечат нормальную жизнь этому мужчине во взрослом возрасте! Они, как бы, растят себе идеального Психологического мужа, о котором мечтали всю жизнь!

Рассмотрим плоды такого воспитания!

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Мужчина создает одну семью за другой, но мать постоянно влезая в его отношения с женой, рушит их.

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Он "женится" на своей работе и становится трудоголиком, или уходит в любую другую зависимость - алкоголь, игровая зависимость, наркотики.

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Он озлобляется на женщин и несознательно мстит им за то, что мать сделала с ним. Например, находит жен, похожих на нее, затем стремится подавить их, сломать их волю, формируя полную зависимость от себя и удушая своей "заботой и любовью", стремясь к тотальному контролю над ними, проламывая границы и отбирая право на выбор.

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Он полностью лишается воли. Не женится, живет с мамой, пока она не умрет, а остаток жизни проводит в одиночестве.

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Если мужчина все же находит в себе силы отделиться от матери, но его влечет к властным женщинам, похожим на нее. Как только у него возникает привязанность, он тут же пугается зависимости и сбегает из отношений.

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P.S. Дорогие мамы мальчиков, перепроверяйте модель вашего воспитания. Достаточно ли вы занимаетесь собой и своей личной жизнью? Или ваш сын – это ваша единственная Надежда, опора и свет в окне? Ведь одиночество в материнстве это выбор, а значит, что его можно и нужно изменить в пользу себя, чтобы жить наполненной жизнью!