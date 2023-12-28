Маргарин или масло: что лучше использовать для выпечки

Что лучше добавлять в выпечку, чтобы получилась рыхлой и вкусной

Для выпечки мы часто используем масло или маргарин. Однако нужно знать несколько нюансов, когда вы выбираете необходимый жир для пирожков, пирожных, кексов и т.д.

Хозяйки рассказали, что прежде всего нужно учесть вид выпечки, с которой будете иметь дело. Также обращайте внимание на рецепт, хотя некоторые ингредиенты можно действительно заменить.

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Некоторая выпечка требует определенного жира для получения требуемой текстуры и вкуса. К примеру, если вы хотите хрустящее и рассыпчатое песочное тесто, то лучше подойдет маргарин. Дрожжевое тесто получится эластичным и мягким благодаря маслу. Для бисквита можно принять как маргарин, так и масло.

Кроме того, нужно учесть качество и состав жира. Ибо не все масло хорошее, как и маргарин. Попытайтесь выбирать продукты с более или менее натуральным составом, без лишних красителей и добавок. Учитывайте жирность: для выпечки чаще всего берут маргарин с 72-82% жирностью или масло с 82-86% жирностью.

Не менее важно то, как вы будете добавлять масло или маргарин. Для некоторых рецепт нужно растопить, или добавить цельным.

Например, для песочного теста используют холодный и жесткий маргарин, который нужно натереть или порезать. Чтобы приготовить дрожжевое тесто, необходимо взять мягкое масло комнатной температуры. Для бисквитов – растопленное масло или маргарин, которое добавляют в конце затворения.

Помните, что выбирать масло или маргарин нужно с учетом его состава, формы, температуры или вида выпечки.

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