Мармелад "Доминикана" с неповторимым тропическим вкусом
У этого мармелада с красивым названием "Доминикана" неповторимый тропический вкус. А в его составе настоящие манго, кокос и маракуйя... Откусили кусочек домашнего мармелада, закрыли глаза и унеслись на жаркое побережье Доминиканы. Ведь путешествовать можно и так — изучая вкусы дальних стран! Попробуем?
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- 140 г сиропа глюкозы (кондитерской)
- 150 г мякоти маракуйи с косточкой
- 80 г кокоса (мелко нарезанного)
- 18 г пектина + 60 г сахара
- 400 г пюре манго
- 550 г сахара
- 1 ст. л. воды
- 5 г лимонной кислоты
КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?
Шаг 1
Для приготовления мармелада соединяем фруктовое пюре, кусочки кокоса с сахаром и глюкозой, немного прогреваем.
Шаг 2
В миске смешиваем пектин с сахаром (60 г), вливаем 1/3 теплого пюре, перемешиваем венчиком и возвращаем в сотейник к остальной части пюре.
Шаг 3
Перемешиваем и варим на среднем огне, помешивая, до 108°С. Снимаем с огня и вливаем лимонную кислоту, разведенную в воде.
Шаг 4
Сразу заливаем горячий мармелад в формы.
Это может быть как металлическая рамка, форма-круг, так и силиконовые формы.
Шаг 5
Оставляем мармелад при комнатной температуре не меньше, чем на сутки. Он должен "дозреть".
Хранить его можно 2-2,5 месяца в сухом, темном месте, в плотно закрытом контейнере, между листами пергамента.
Шаг 6
Перед подачей обваливаем мармелад в сахаре.
Мармелад готов!