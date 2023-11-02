Мармелад из тыквы: вкусный десерт, который любят дети

Мармелад из тыквы – что приготовить из тыквы – блюда из тыквы

Мармелад из тыквы – полезный десерт, но его следует употреблять в умеренных количествах. Он содержит много витаминов, минералов и других питательных веществ, необходимых для здоровья человека.

Для этого лучше использовать свежую тыкву, чем консервированную или замороженную. Не добавляйте в мармелад много сахара, поскольку так снизятся полезные свойства.

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Ингредиенты:

сахар – 270 г,

вода кипяченая – 500 мл,

мякоть тыквы – 500 г,

лимонный сок – 70 мл,

сахарная пудра – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для мармелада лучше выбирать сахарную или мускатную тыкву, которая будет без темных пятен. Его нужно очистить от кожуры, порезать на кубики, залить водой и варить, пока он не станет мягким.

2. Перетрите тыкву через сито и переложите в другую кастрюлю, насыпьте сахар. Всю массу нужно подогреть на маленьком огне, постоянно помешивая.

3. Через 2 минуты нужно добавить лимонный сок и варить еще 10 минут, чтобы он стал густым. Мармелад должен падать кусками из столовой ложки. Если вы видите, что ваша тыква еще редкая, то продолжайте варить.

4. Мармелад положите на противень, который нужно застелить пергаментом. Оставьте на 10-12 часов до полного загустения. После этого можно резать на куски, посыпать сахарной пудрой и смаковать.

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