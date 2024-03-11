Масленица для худеющих: какие блины не навредят фигуре

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Масленичная неделя набирает обороты и стоит дать ряд советов для тех, кто хочет сохранить свою фигуру и не набрать лишний вес.

1. Блины стоит включать в рацион в первой половине дня ( до 15:00)

Блины, даже в их самом диетическом варианте, относятся к высококалорийному блюду, которое достаточно богато на простые углеводы и жиры. Поэтому лучше всего их употреблять в первой половине дня. На второй завтрак, напр., к 10:00-11:00. При отсутствии переедания в течение дня и наличии систематических физических нагрузок, калории из блинов будут легко использованы организмом.

Акцентирую внимание, что блины на ужин, даже несладкий их вариант - будут способствовать набору веса.

2. Минимизация жиров и простых углеводов в блинах

Калорийность блинов и их сложность в усвоении организмом определяют такие основные составляющие: рафинированная мука, сахар, молоко и жиры (растительные или животные).

Жарить блины стоит, слегка сбрызнув сковороду маслом из дозатора. Масло лучше использовать кокосовое, если это сладкие блины. Сливочное - если несладкие. Эти варианты жиров не образуют канцерогенных соединений при нагревании.

3. Меньше клейковины, глютена и больше клетчатки в тесте для блинов

Традиционный вариант теста для блинов достаточно вреден - клейковина и отсутствие клетчатки в белой муке первого сорта нарушают перистальтику (двигательную активность) кишечника. А если это еще и горячие блины, то такой продукт крайне тяжелый для кишечника, как и любое горячее тесто. Замените на другую (или добавьте до 50% минимум), более "здоровую" муку: гречневую, нутовую, овсяную, льняную, рисовую. Эти варианты содержат меньше калорий, почти все не содержат глютена, обеспечивают более длительное насыщение.

4. Ультра-легкий вариант блинов с растительным молоком

Используя в блинах растительное молоко (миндальное, соевое и др.), вы значительно снижаете нагрузку на пищеварительный тракт. Мука с растительным молоком значительно лучше сочетаются и не настолько " тяжелы" для органов пищеварения. А с соевым молоко, кстати, еще и менее калорийное.

5. Избегайте сложносовместимых начинок:

Ведь тесто (особенно горячее) сложно усваивается с белком животного происхождения: творогом, мясом, рыбой, грибами. Если вам нравятся блины с такими начинками, то старайтесь их употреблять в объеме - 1-2 блина за 1 прием.

Более "легкими" для пищеварения будут начинки из фруктов, ягод, мака, овощей.

6. Не запивайте блины сладкими напитками

Это ухудшает процесс пищеварения, вызывает брожение в кишечнике. Лучше сочетать блины с травяным или зеленым чаем.

7. Не ешьте блины слишком горячими

Горячее тесто всегда крайне тяжело усваивается и надолго задерживается в кишечнике, вызывая нарушения перистальтики. Слегка теплые и холодные блины значительно легче и быстрее будут перевариваться в ЖКТ.