Масленица – готовим вареники! Рецепт с яблоками

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Масленица – готовим вареники!

Масленица или колодий – праздник, отмечаемый в течение недели перед великим постом. Традиционно в Украине готовили не блины, а вареники. Наиболее распространенными были вареники с кисломолочным творогом.

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Заварне тісто з яйцем:

- 400г борошна

- 20г олії

- 160г окропу

- сіль, цукор - по дрібці

- 1 яйце

Начинка:

- 5 великих яблук

- 3 ст. ложки цукру

Кориця, за бажанням

Готуємо!

Найкраще зробити заварне тісто:

у борошно додати сіль, цукор, олію, зробити заглиблення і влити окріп, замішати;

після цього, ще в тепле тісто додати яйце, і вимішати до однорідної консистенції. Дати постояти під плівкою пів години.

Начинка:

-яблука почистити, натерти на терці, додати цукор і поставити, щоб зайва волога зійшла;

я навіть трішки вичавлював яблуко.

Далі качаємо тісто, нарізаю на невеликі шматочки, кожен шматок окремо формую руками у тонкий кружечок, кладу начинку і зліплю краї!

Варю у киплячій підсоленій воді 4 хвилини.

Викладаю у миску змащену маслом і їмо зі сметаною.

Лайфхаки від мене:

сік можна випарувати, додати корицю і використати як соус в якому смачно протушкувати вареники;

яблуко можна і протушкувати на пательні щоб було ніжніше і насиченіше;

тісто можна робити і пісним - тоді це буде десерт на піст!

Смакуйте та памʼятайте про українські свята!

А що готували на масницю?