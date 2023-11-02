Мастера назвали 6 причин, почему стиральная машина не сливает воду
Прежде чем начать искать причины, почему ваша стиральная машина не сливает воду, важно отключить ее от сети и обеспечить слив воды из бака. Вот некоторые рекомендации по проверке возможных причин возникновения проблемы.
Сливной фильтр
Проверьте сливной фильтр на наличие загрязнений. Этот фильтр предназначен для содержания мусора и других предметов, которые могут повредить сливную помпу. Если фильтр забит, вода не вытекает из машины. Очистите фильтр, следуя инструкциям в руководстве пользователя стиральной машины.
Засор сливного шланга
Если помпа работает, но вода не сливается, проверьте сливной шланг, соединяющий машину со стоком или раковиной. Он может быть забит мусором. Отсоедините шланг и проверьте его состояние. Убедитесь, что он не пережат или извращен.
Канализационная система
Убедитесь, что канализационная система не забита, ведь это может помешать воде стекать. Если стиральная машина подключена к сифону или другому стоку, проверьте эти места на наличие засоров. Если есть проблемы, попробуйте их устранить или вызовите сантехника.
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Подключение стиральной машины
Убедитесь, что ваша стиральная машина правильно подключена к системе слива. Максимальная длина сливного шланга не должна превышать 3,7 метра, иначе сливной насос может быть недостаточно мощным для откачки воды. Если стиральная машина установлена вдали от стока, рассмотрите возможность переноски ее ближе к системе сливания.
Режим стирки
Убедитесь, что режим стирки правильно выбран. Некоторые режимы могут предусматривать остановку воды. Если это произошло, попробуйте нажать кнопку "Пуск/Остановка/Отмена" и запустите программу слива воды.
Ошибки электроники
Сбои в работе электроники могут также привести к проблемам с водосливом. Попытайтесь отключить стиральную машину от электросети на 10-15 минут, а затем снова включить ее и попытаться запустить программу слива. Если это решит проблему, возможно, это был лишь временный сбой.
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