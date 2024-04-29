Матча против кофе: какой из напитков более полезен и содержит больше кофеина

Люди, которые ищут пути ободриться, выбирают кофе и матчу. Они стали двумя популярными напитками, содержащими кофеин. Оба напитка имеют своих поклонников.

Но что же действительно скрывают эти напитки? Действительно ли матча лучше кофе, или это просто миф, попытались разобраться эксперты.

Содержимое кофеина в матче и кофе:

Прежде чем исследовать преимущества для здоровья, важно понять разницу в содержании кофеина. Кофе, как правило, содержит больше кофеина, чем матча. Одна чашка кофе может содержать до 96 мг кофеина, тогда как порция матча (2-4 г порошка) содержит от 38 до 176 мг, в зависимости от способа приготовления.

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Воздействие на организм:

Кофеин из обоих напитков по-разному влияет на организм. Кофе может давать быстрый заряд энергии, но затем может привести к падению энергии и тревожности. Матча, с другой стороны, благодаря содержанию L-теанина, аминокислоты, обеспечивает более стойкий заряд энергии без ощущения "нервозности".

Преимущества для здоровья:

И кофе, и матча богаты антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами и помогают уменьшить воспаление. Исследования показали, что кофе может снизить риск развития некоторых видов рака, диабета 2 типа и болезней сердца. Матча может иметь преимущества для здоровья полости рта, а также способствовать ускорению метаболизма, регулированию уровня сахара в крови и расщеплению жира.

Важно отметить, что как кофе, так и матча могут иметь побочные эффекты, особенно для людей, чувствительных к кофеину. Это может включать головную боль, бессонницу, нервозность, раздражительность и учащенное сердцебиение.

В конце концов, выбор кофе и матча зависит от ваших личных предпочтений. Если вы ищете быстрый заряд энергии, кофе может быть лучшим выбором. Если вы стремитесь к более стойкой энергии без ощущения "нервозности", а также хотите получить дополнительные преимущества для здоровья, матча может быть лучшим вариантом.

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