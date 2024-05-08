Медики предупредили об овощах, которые могут спровоцировать развитие опасной болезни

Ученые бьют тревогу: употребление маринованных овощей может быть связано с развитием опасного заболевания – рака пищевода.

Исследование, опубликованное в Nature, проанализировало данные 34 ранее проведенных работ и выявило, что большая часть из них демонстрируют "статистически значимое" влияние маринованных овощей на риск развития рака пищевода.

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Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы глубже понять эту связь. Однако предварительные данные свидетельствуют, что употребление маринованных овощей может быть фактором риска развития рака.

Всемирный фонд исследования рака также подтверждает этот тезис, утверждая, что употребление маринованных овощей действительно может привести к развитию рака.

Важно отметить, что употребление маринованных овощей несет в себе и другие риски для здоровья. Процесс маринования обычно включает в себя добавление большого количества соли для консервации овощей. Чрезмерное потребление соли может привести к повышению АД и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, некоторые маринады могут содержать вредные добавки, такие как красители, ароматизаторы и консерванты, которые могут вызвать аллергические реакции или отрицательно влиять на здоровье в долгосрочной перспективе.

Принимая во внимание все эти факторы, рекомендуется ограничивать употребление маринованных овощей. Если вы все же хотите насладиться этим вкусным продуктом, делайте это в меру и выбирайте маринады, приготовленные с минимальным количеством соли и без вредных добавок.

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