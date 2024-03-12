Мешки под глазами: причины их появления и как избавиться

Появление мешков под глазами может являться атрибутом старения, но оно также может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Во-первых, следует отметить, что это преимущественно косметический дефект, но иногда может являться признаком серьезных заболеваний, таких как болезни сосудов и сердца, нарушение работы почек или обмена веществ.

Мешки под глазами образуются из-за возрастных изменений, когда круговые мускулы глаз теряют свой тонус и кожа начинает обвисать. Жировая ткань, заполняющая это пространство, может привести к образованию мешков. Об этом рассказал пластический хирург Арман Саркисян в своем блоге на сайте virtus.ua.

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Старение и другие факторы риска

Старение играет ключевую роль в появлении мешков под глазами, поскольку организм теряет коллаген и жир, обеспечивающий эластичность и тонус кожи. Эта потеря может способствовать провисанию кожи, особенно вокруг глаз, из-за тонкой структуры этой области.

Другие факторы, влияющие на появление мешков

Низкий уровень коллагена, хронические заболевания, инфекции, аллергии, стресс, недосыпание, курение и потребление алкоголя могут способствовать образованию мешков под глазами. Кроме того, жировая прослойка может выдвинуться вперед и заполнить пространство под глазами, что является обычным явлением при старении.

Методы лечения мешков под глазами

Существует несколько способов лечения мешков под глазами, включая домашние средства, блефаропластику, лазерную терапию и использование филеров.

Домашние методы

Среди домашних методов отмечаются использование прохладных компрессов, нормализация спящего режима, сон с поднятой головой, ограничение потребления жидкости и соли, а также использование косметики, например, консилера.

Блефаропластика

Блефаропластика – это косметическая операция, включающая удаление излишков кожи и жира под глазами, что может улучшить их внешний вид.

Лазерная терапия

Лазерная терапия используется для восстановления поверхности кожи и устранения морщин под глазами.

Филлеры

Использование филеров может помочь в восстановлении объема под глазами и улучшении формы впалых век.

Следует помнить, что выбор метода лечения мешков под глазами должен быть осуществлен по консультации с врачом, чтобы выбрать самый эффективный и безопасный для вас способ.

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