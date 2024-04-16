Метод 30-30-30: что это такое и действительно ли он помогает похудеть

Как быстро похудеть к лету по методу 30-30-30

Слышали о новой супер-диете "30-30-30"? Ее суть проста: 30 г белка на завтрак + 30 минут упражнений низкой интенсивности. Действительно ли это работает? Давайте разбираться!

"30-30-30" – это не панацея, но может быть полезным дополнением к здоровому образу жизни. Советами поделились в издании HuffPost.

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Что такое метод 30-30-30?

Этот метод предполагает:

Съесть 30 г белка в течение 30 минут после пробуждения.

Заняться 30-минутными упражнениями низкой интенсивности.

Почему это может быть полезно?

Исследования показывают, что сочетание белкового завтрака с физическими упражнениями помогает: Похудеть. Контролировать уровень сахара в крови. Улучшить работу сердца. Повысить выносливость.

Утренний белок может помочь тем, кто: Пропускает завтрак. Ест нездоровую пищу утром. Имеет резистентность к инсулину или диабету.



Важно!

Не все белки все равно полезны. Выбирайте качественные источники: греческий йогурт, яйца, ореховое масло.

Нет четких доказательств, что есть именно в течение первых 30 минут дня – критично.

30 минут физической активности – это хорошо, но не обязательно делать их именно утром.

Этот способ может не подойти всем.

Помните:

Лучшая диета – это та, которая вам подходит.

Не бойтесь экспериментировать, но всегда прислушивайтесь к своему организму.

Здоровое питание и физическая активность – залог хорошего самочувствия!

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Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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