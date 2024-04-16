Метод 30-30-30: что это такое и действительно ли он помогает похудеть
Слышали о новой супер-диете "30-30-30"? Ее суть проста: 30 г белка на завтрак + 30 минут упражнений низкой интенсивности. Действительно ли это работает? Давайте разбираться!
"30-30-30" – это не панацея, но может быть полезным дополнением к здоровому образу жизни. Советами поделились в издании HuffPost.
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Что такое метод 30-30-30?
Этот метод предполагает:
- Съесть 30 г белка в течение 30 минут после пробуждения.
- Заняться 30-минутными упражнениями низкой интенсивности.
Почему это может быть полезно?
- Исследования показывают, что сочетание белкового завтрака с физическими упражнениями помогает:
- Похудеть.
- Контролировать уровень сахара в крови.
- Улучшить работу сердца.
- Повысить выносливость.
- Утренний белок может помочь тем, кто:
- Пропускает завтрак.
- Ест нездоровую пищу утром.
- Имеет резистентность к инсулину или диабету.
Важно!
- Не все белки все равно полезны. Выбирайте качественные источники: греческий йогурт, яйца, ореховое масло.
- Нет четких доказательств, что есть именно в течение первых 30 минут дня – критично.
- 30 минут физической активности – это хорошо, но не обязательно делать их именно утром.
- Этот способ может не подойти всем.
Помните:
- Лучшая диета – это та, которая вам подходит.
- Не бойтесь экспериментировать, но всегда прислушивайтесь к своему организму.
- Здоровое питание и физическая активность – залог хорошего самочувствия!
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Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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