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Метод 30-30-30: что это такое и действительно ли он помогает похудеть

Игорь Романько

Как быстро похудеть к лету по методу 30-30-30

Слышали о новой супер-диете "30-30-30"? Ее суть проста: 30 г белка на завтрак + 30 минут упражнений низкой интенсивности. Действительно ли это работает? Давайте разбираться!

"30-30-30" – это не панацея, но может быть полезным дополнением к здоровому образу жизни. Советами поделились в издании HuffPost.

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Что такое метод 30-30-30?

Этот метод предполагает:

  • Съесть 30 г белка в течение 30 минут после пробуждения.
  • Заняться 30-минутными упражнениями низкой интенсивности.

Почему это может быть полезно?

  • Исследования показывают, что сочетание белкового завтрака с физическими упражнениями помогает:
    • Похудеть.
    • Контролировать уровень сахара в крови.
    • Улучшить работу сердца.
    • Повысить выносливость.
  • Утренний белок может помочь тем, кто:
    • Пропускает завтрак.
    • Ест нездоровую пищу утром.
    • Имеет резистентность к инсулину или диабету.

Важно!

  • Не все белки все равно полезны. Выбирайте качественные источники: греческий йогурт, яйца, ореховое масло.
  • Нет четких доказательств, что есть именно в течение первых 30 минут дня – критично.
  • 30 минут физической активности – это хорошо, но не обязательно делать их именно утром.
  • Этот способ может не подойти всем.

Помните:

  • Лучшая диета – это та, которая вам подходит.
  • Не бойтесь экспериментировать, но всегда прислушивайтесь к своему организму.
  • Здоровое питание и физическая активность – залог хорошего самочувствия!

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Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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