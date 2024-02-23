Микробиом кожи можно использовать как средство от комаров – ученые

Новое исследование показало, что модификация микробиома кожи может помочь отпугнуть комаров и таким образом сдержать распространение передаваемых комарами болезней.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что некоторые химические вещества, образующиеся микробиомом кожи, могут отпугивать комаров Aedes aegypti, переносящих такие болезни, как чикунгунья, денге, желтая лихорадка и Зика, пишет Live Science.

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Исследователи также подтвердили, что комаров сильно тянет молочная кислота, производимая бактериями.

На основе этих результатов авторы предполагают, что микробиома кожи можно изменить, чтобы прекратить выработку привлекающих химикатов или производить отпугивающие химикаты.

Они также предполагают, что изменение микробиом кожи таким образом, чтобы каким-то образом производить меньше молочной кислоты, может помочь предотвратить укусы комаров и впоследствии уменьшить распространение болезней, передаваемых комарами.

Команда уже опубликовала новые результаты, подтверждающие эту гипотезу.

Следующие шаги включают тестирование безопасности нанесения этих сконструированных бактерий на кожу мыши и проверку того, отпугивает ли это другие виды комаров, кроме A.aegypti.

После этого исследователи надеются со временем перейти к испытаниям подобного лечения на людях.

Этот новый подход может быть более безопасным, чем использование синтетических репеллентов от комаров, которые могут исчезать через несколько часов и вызвать раздражение кожи.

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