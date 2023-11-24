Миллионы крыс атаковали австралийский город: фото и видео

В обычно спокойном рыболовном городке Карумба, расположенном на крайнем севере Квинсленда в Австралии, вспыхнула эпидемия крыс. Здесь каждый день вылавливают тысячи грызунов.

Как сообщает news.com.au, на прошлой неделе в городке заметили нашествие крыс и их количество ежедневно увеличивалось. Больше всего их было у побережья.

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Крысы бегают по дорогам города, залезают в автомобили жителей, в дома, гаражи. Их также привлекают лодки, припаркованные у моря. Особенно их много ночью. Жители Карумбы говорят, что невозможно пройти в дом – по тротуарам и дорогам носятся миллионы крыс.

Мэр города Джек Бауден заявил, что власти начали масштабную борьбу с крысами. По его словам, масштабная миграция крыс уже на пути на север, "используя речные системы для прокладки своего пути в страну Персидского залива".

Причины большого размножения крыс в этом регионе связывают с продолжительным влажным сезоном, создавшим идеальные условия для роста популяции этих грызунов.

Напомним, из-за аномального налета насекомых на Прикарпатье дороги превратились в каток.

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