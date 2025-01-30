Милые, сильные и умные кошки-гиганты: топ интересных фактов о мейн-кунах

Несмотря на свои значительные размеры, мейн-куны приобрели популярность во всем мире и стали одной из самых любимых пород кошек. Мейн-куны считаются самыми длинными среди домашних кошек.

Взрослые особи могут достигать 25-41 см в холке, а общая длина вместе с хвостом достигает 120 см (длина хвоста - до 36 см). Об этом пишет Фокус.

Кот Баривелл из Италии стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса в 2018 году как самый длинный домашний кот в мире – его длина составляет 120 см. Предыдущий рекорд принадлежал мейн-куну Стьюи, имевший размер 122,5 см.

Кроме длины, эта порода отличается и значительным весом: самцы могут весить 5,9–8,2 кг (а кастрированные – до 15 кг), самки – 3,6–5,4 кг (стерилизованные – до 7,5–8, 5 кг).

Разнообразие расцветок

Хотя наиболее распространенным среди мейн-кунов является коричнево-полосатая окраска, они могут иметь самые разные цвета шерсти – от однотонного до черепахового или трехцветного. Единственное исключение – специально не разводящие лавандовый и шоколадный оттенки.

Необычные голосовые особенности

Мейн-куны не просто мяукают – они щебечут! Кроме привычных для кошек звуков, они издают специфические трели, которые являются смесью мурлыкания и мяуканья. Такое общение еще больше подчеркивает их уникальный характер.

Официальный символ штата Мэн

Происхождение мейн-кунов связано с американским штатом Мэн. Их густая водоотталкивающая шерсть и пушистые лапы помогают выдерживать суровые зимы Новой Англии.

Существует несколько легенд об их происхождении. По одной из них, кошки попали в США еще во время Французской революции, когда королева Мария-Антуанетта пыталась скрыться и отправила своих любимцев в путешествие. По другой версии, порода происходит от кошек викингов, высадившихся в Новой Англии в XVIII веке.

"Собаки" среди кошек

Мейн-куны известны своей кротостью, высоким интеллектом и любовью к людям. Их часто называют "собаками кошачьего мира" из-за общительного характера и способности учиться трюкам. Они даже могут играть в апорт!

Эти кошки отлично ладят с детьми, не боятся быть на руках и легко адаптируются к семейной жизни.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Первый клонированный мейн-кун

В 2004 году кошка по имени Литтл Никки стала первым в мире клонированным домашним любимцем. Ее владелица заплатила 50 000 долларов за создание генетической копии своего любимого кота и осталась поражена сходством между ними.

Звезды Instagram

Известность мейн-кунов растет с каждым годом. В XIX веке представитель этой породы даже выиграл первую кошачью выставку в Madison Square Garden.

Сегодня они настоящие звезды социальных сетей. В Instagram более 9 миллионов фотографий с хештегом #mainecoon. Один из самых известных представителей породы – кот Лотос из Швеции, у которого более 317 тысяч подписчиков.

Мейн-куны – это не просто кошки, а настоящие аристократы среди пушистых любимцев, покоряющих сердца своей грацией, доброжелательностью и уникальным характером.

Раньше мы рассказывали о топ породах собак, которые не ладят с детьми.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!