Миниатюрная красота: названы топ пород маленьких кошек для настоящих ценителей

Обычный домашний кот весит в среднем 4–5 кг, однако некоторые породы не набирают и 2 кг.

Об этом пишет Martha Stewart. Однако важно помнить: небольшой размер часто обусловлен генетикой, поэтому состояние здоровья таких животных следует внимательно контролировать.

Сингапурская кошка

Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия

Вес: 2–3,5 кг. Особенности: большие глаза, короткая шерсть, теплая окраска Это одна из самых мелких пород в мире Энергичная, общительная и привязанная к людям, сингапурская кошка всегда рядом со своим владельцем.

Манчкин

Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия

Вес: 2–4 кг Особенности: очень короткие лапы Эти "кошачьи таксы" имеют веселый, игривый нрав, несмотря на свой рост, активно бегают и прыгают.

Девон-рекс

Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия

Вес: 2,7–4 кг Особенности: вьющаяся шерсть, большие уши Идеальный вариант для аллергиков: шерсть тонкая, почти не линяет.

Американский керл

Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия

Вес: 2,5–4,5 кг Особенности: уши, загнутые назад Доброжелательный, спокойный, подходит для семей с детьми. Благодаря необычному облику керл выглядит очень элегантно.

Сиамская кошка

Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия

Вес: 2,5–5 кг Особенности: ярко-голубые глаза, гладкая шерсть Энергичная, умная и очень болтливая. Сиамские кошки — это не просто любимцы, а настоящие собеседники.

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Японский бобтейл

Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия

Вес: 2,5–5 кг. Особенности: короткий хвост-помпон Эти изящные котики — символ удачи в Японии. Умные, активные, хорошо ладят с другими животными.

Сомалийская кошка

Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия

Вес: 2,7–4,5 кг. Особенности: длинный мех, выразительные глаза Внешне напоминает маленькую лису. В то же время, умная, внимательная к изменениям в доме, любит активные игры и интеллектуальные задачи.

Бирманская кошка

Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия

Вес: 3,5–5,5 кг Особенности: нежный мех, бархатный голос Очень отдан, легко привыкает к хозяину. Бирманцы часто идут за человеком по пятам и охотно играют, как собаки.

Лаперм

Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия Миниатюрные породы кошек. Источник: Википедия

Вес: 2,5–4 кг Особенности: волнистая или вьющаяся шерсть Мягкий характер, привязанность к человеку и почти полное отсутствие линьки делают лаперма отличным спутником для любого стиля жизни.

Миниатюрные коты имеют более быстрый обмен веществ, поэтому им необходимо качественное питание с учетом особенностей породы. Регулярные визиты к ветеринару помогут вовремя выявить и избежать проблем со здоровьем.

Напомним, мы уже писали, как коты распознают владельцев.

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