Минус 5 градусов и снег: на высокогорье Карпат пришла зима (фото)

На высокогорье украинских Карпат уже наступила зима. Здесь температура воздуха 9 ноября опустилась до 5 градусов мороза.

Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook показал фотографии покрытых снегом вершин. Отмечается, что на 8 часов утра на горе Поп Иван Черногорский облачно и холодно, ветер южный 6 м/с, температура воздуха минус 5 градусов, видимость ограничена.

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Синоптик Наталья Диденко в это время прогнозирует, что похолодание 9 ноября распространится практически на всю территорию Украины.

"Более серьезное снижение температуры воздуха (ночью до "нулей") предполагается в конце следующей недели, с 17-18 ноября", – сообщила она.

Между тем доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова отметила, что ждать первого снега в Украине стоит ожидать лишь в середине ноября. Однако снежный покров быстро растает.

Напомним, ученые предупредили, что человечеству не удастся умерить глобальное потепление на планете.

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