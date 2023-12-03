Минута времени ежедневно и второй подбородок исчезнет: что советуют специалисты (видео)

Вторым подбородком называют складку кожи и отложений подкожного жира, которая образуется под нижней челюстью. Оно может появиться либо из-за избыточного веса, из-за генетики, либо медицинского состояния.

Существует несколько способов избавиться от второго подбородка. Наиболее эффективным является снижение веса. Если у вас избыточный вес или ожирение, похудение поможет уменьшить количество жира в организме, в том числе и под нижней челюстью.

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Как сообщает Express Health, избавиться от второго подбородка могут помочь некоторые физические упражнения и косметические процедуры. Если вы хотите попытаться избавиться от "лишнего подбородка" с помощью упражнений, почитайте советы эксперта по красоте Джилл Теплин.

Она отметила, что существует простое упражнение, которое может являться ключом к удалению двойного подбородка без необходимости тратить значительные средства на косметологические процедуры или подвергаться хирургическим вмешательствам.

Упражнение, которое называют "указательный пальчик", очень просто в выполнении и может быть проведено в любое время и в любом удобном месте. Это упражнение направлено на укрепление мышц шеи и подбородка, что может помочь в улучшении контура лица.

Чтобы выполнить упражнение, поднимите язык к небу и отведите его обратно. Удерживайте эту позицию и повторяйте упражнение, стараясь добиться лучших результатов.

Эксперты рекомендуют выполнять это упражнение регулярно, начиная с небольшого количества повторений и постепенно увеличивая их количество. Они также отмечают важность комбинирования физических упражнений с правильным питанием и сбалансированным образом жизни для максимального эффекта.

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