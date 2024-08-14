Мирные лилии будут постоянно давать цветы, если их подкормить этим удобрением

У мирных лилий есть особые потребности, которые могут усложнить повторное цветение. К счастью, по словам специалиста по растениеводству, решить это поможет домашнее удобрение.

Общее эмпирическое правило состоит в том, чтобы удобрять растения один раз в два-три поливки весной и летом и сократить это до одного раза в четыре полива, когда вегетационный период закончился осенью и зимой. Об этом сообщает Express.co.uk.

Можно сделать удобрение из банановой кожуры для мирных лилий, используя различные методы, включая замачивание, кипячение и запекание.

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Замачивание

Начните с того, что нарежьте кожуру на маленькие кусочки и поместите их в банку с водой. Плотно закройте банку и замочите кожуру в неделю, время от времени помешивая.

Кожа должна размягчиться и выделить питательные вещества в воду. Разведите банановую воду пятью частями свежей воды и полейте комнатное растение.

Кипятение

После замачивания можно прокипятить банановую шкурку в течение примерно 30-45 минут, чтобы расщепить остатки волокон. Кипячение может помочь повысить уровень калия в воде, являющегося ключевым элементом питания для выращивания цветов.

Запекание

Вымойте банановую шкурку, а затем медленно запекайте в течение трех часов. Лучше всего держать духовку на максимально низкой температуре, чтобы кожура не подгорела. Затем их можно измельчить в порошок и хранить в герметичном контейнере, когда они будут готовы для посыпания или в грунт.

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