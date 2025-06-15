Мобилизация ВПЛ: что нужно знать переселенцам

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину продолжается всеобщая мобилизация. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), как и все остальные граждане, подлежат призыву в ряды Вооруженных сил. В то же время они имеют право на получение отсрочки по определенным законом основаниям.

Как сообщается в правительственном постановлении №1487 от 30 декабря 2022 года, граждане, сменившие местожительство из-за войны и получившие статус ВПЛ, обязаны стать на военный учет по адресу фактического пребывания. Сделать это необходимо в течение семи дней по прибытии на новое место.

Военнообязанные ВПО могут получить повестку не только по месту жительства, но и в любом другом публичном месте — на работе, на улице, блокпостах и т.д.

Статус переселенца сам по себе не является причиной отсрочки мобилизации. Однако для ВПЛ предусмотрены общие условия, при которых возможно предоставление отсрочки. Среди них - воспитание трех и более детей до 18 лет, опека над ребенком с инвалидностью, уход за больными родственниками, подтвержденная непригодность по состоянию здоровья, обучение на дневной форме в вузах, а также трудоустройство на объектах критической инфраструктуры.

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Несоблюдение обязанностей по военному учету переселенцами наказывается согласно законодательству. В условиях военного положения нарушение влечет штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Для должностных лиц эта сумма составляет от 34000 до 59000 гривен. В случае неуплаты штраф может быть удвоен после передачи дела в исполнительную службу.

Кроме того, внутренне перемещенные лица могут рассчитывать на государственную поддержку. Для наиболее уязвимых категорий предусмотрены денежные выплаты: по 2000 гривен на взрослого и по 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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