Мода 70-х возвращается: трендовые штаны 2024 года

Мода 70-х годов, характеризующаяся яркими цветами, свободными фасонами и этническими мотивами, снова в моде. Это касается и штанов. Больше всего они порадуют невысоких женщин, потому что зрительно будут увеличивать рост.

Об этом пишет Радиотрек.

Ультравысокие штаны

Одной из самых популярных тенденций в 2024 году станут ультравысокие брюки со сверхвысокой посадкой. Они могут иметь встроенный корсет, что еще больше подчеркнет талию.

Ультравысокие брюки можно носить с разными типами верхней одежды. К примеру, с ультракоротким трикотажем или рубашкой, майкой или прозрачным лонгсливом, подтяжками или ярким топом.

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Брюки-уткат

Еще одной трендовой моделью станут штаны-уткаты. Они имеют обжимную верхнюю часть и расширяются от колена вниз. Этот фасон зрительно удлиняет ноги, поэтому идеально подходит для невысоких женщин.

Брюки-уткаты можно носить как на праздник, так и на будни. Их можно сочетать с силуэтными жакетами, укороченными бомберами, кожаными пальто или теплыми свитерами.

Серые джинсы

Синий и черный цвет джинсовых вещей в 2024 году уступят место серому. Серые джинсы можно носить с разными типами одежды, как и джинсы других цветов.

Напомним, мы уже писали, что будет в тренде весной – 2024.

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