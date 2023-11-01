Модницы подсказали действенный лайфхак, благодаря которому вещи будут пахнуть духами дольше

Модницы поделились одним полезным советом, который поможет сохранить аромат своих любимых духов на одежде в течение всего дня. Для этого вам понадобится обычный ингредиент, который можно найти в кухне у каждого – рис.

Об этом пишет Радиотрек.

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Возьмите небольшую столовую ложку сырого риса и поместите его в небольшой мешочек или просто поверните в салфетку. Затем осторожно распылите немного своего любимого духа на этот сверток и поместите его в ваш гардероб.

Таким образом, ваши вещи быстро абсорбируют аромат духов. Это позволит вам наслаждаться отличным ароматом, даже в случаях, когда вы забыли использовать парфюм перед выходом из дома.

Напомним, мы уже писали, как наносить духи, чтобы держались дольше.

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