Модницы подсказали, как сделать пудровый маникюр в домашних условиях
Большинство женщин выбирают гель-лак для маникюра. Однако теперь есть отличная альтернатива гелевому покрытию - Dip-система, которая не требует использования лампы и придает прочность ногтям, похожую на достигаемую при наращивании гелем. ТСН расскажет, как сделать крепкий маникюр дома.
Преимущества новой Dip-системы:
Простота
Процесс состоит из двух шагов – нанесение покрытия и погружение ногтя в пудру.
Прочность материала
После активации, Dip-пудра становится очень жесткой, похожей на акрил.
Гипоаллергенность
Эта система не вызывает аллергических реакций и не проникает вглубь ногтя.
Длительность
Покрытие держится минимум три недели, не отслаивается и не шелушится.
Усиление тонких ногтей
Даже при тонких ногтях Dip-система предотвращает их ломку.
Без запаха
Запах возникает только при активации, но быстро исчезает.
Устойчивость к выгоранию
Цвет не меняется и не выгорает на солнце.
Как наносить Dip-пудру:
Нанесите тонкий пласт Dip-базы на ногти. Сушка лампой не требуется.
Окуньте ноготь в баночку с Dip-пудрой.
Удалите избыточную пудру с помощью щеточки или кисточки.
Вы можете нанести второй слой базы, если требуется более насыщенное покрытие. Для лучшего эффекта рекомендуется два слоя.
После каждого слоя обязательно нанесите активатор, избегая участков у кутикулы.
Сравните ногти с помощью пилы и бафика, чтобы устранить неровности.
Завершите, покрыв ногти Dip-топом.
Готово, вы создали поразительный маникюр. Для удаления используйте обычный растворитель для лака, но не гель-лака или фрезер.
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