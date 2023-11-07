Модницы подсказали, как стильно носить шарф зимой-2024: Топ-4 эффектных варианта

Шарф – неотъемлемая часть зимнего образа. Чтобы ваш лук был не только теплым, но и стильным, предлагаем идеи модных образов с широким шарфом.

Об этом пишет Радиотрек.

Яркий полосатый и пушистый шарф

Такой шарф станет акцентом вашего образа. Он будет прекрасно подходить к однотонному наряду, и особенно гармонично выглядеть, если один из цветов шарфа повторится в вашей обуви, сумке или других деталях образа. Вы можете завязать его спереди или на бок, создавая стильный образ.

Однотонный шарф

Отлично будет сочетаться с цветом свитера. Просто накиньте его на плечи, согласуя с нарядами, например синий шарф с синими джинсами и черным верхом. Это поможет создать стильный образ для повседневной носки.

Если вы наденете яркую принтованную юбку, выберите шарф, который будет перекликаться цветом с ней и накинете его на светлый верх, вы получите эффектный и креативный образ.

Для сдержанного образа с блейзером и кожаными штанами отлично подойдет большой однотонный шарф. Просто обмотайте его несколько раз вокруг шеи и это создаст стильный акцент.

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Черный шарф

Может стать главным акцентом вашего образа, особенно если вы сочетаете его с бежевым пальто. Эта комбинация придает образу шикарности и строгости, особенно если у вас черные волосы.

Шарф, согласно цвету вашего наряда, всегда смотрится очень стильно. В 2023 году особенно популярны шарфы из пальтовой ткани, что идентичны материалу вашей верхней одежды. Вы можете выбрать такой шарф или подобрать другой материал в тон вашему пальто.

Напомним, мы уже писали, как определить, подходит ли вам цвет.

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